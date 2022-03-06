ТОП-6 электронных подарков к 8 марта

Хоть к Международному женскому дню прилавки завалены цветами и сладостями, не все мужчины дарят их своим женщинам. Для многих самый лучший подарок – тот, что практичный.

Зеркало с подсветкой – отличный подарок для любой девушки. Это гаджет имеет подсветку в режиме макияжа, что позволяет нанести макияж со всеми удобствами и разглядеть лицо в деталях.

Беспроводные наушники, можно сказать, стали классическим аксессуаром для всех. Сейчас на рынке техники можно найти беспроводные наушники всех марок и брендов. Цены тоже варьируются, что позволяет выбрать их по бюджету.

Умные часы – отличное дополнение к современным мобильным устройствам. они расширяют спектр возможностей владельца: можно устанавливать различные приложения, отслеживать состояние здоровья и многое другое. Это очень практичный и нужный подарок для женщин любого возраста.

Утюжок или плойка для волос. Привести волосы в порядок – вопрос первостепенной важности для каждой девушки. Большинство девушек так или иначе прибегают к помощи утюжков. Если не в повседневной жизни, то по праздникам и выходам в свет.

Фотоаппараты с моментальной печатью. Полароиды нравятся всем – в них есть свой шарм, что-то отдельное от обычных цифровых фотографий. Фотоаппараты с мгновенной печатью стали настоящим хитом на сегодняшний день. Это будет приятным и ценным подарком для девушки.