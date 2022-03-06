Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:50 06.03.2022

ТОП-6 электронных подарков к 8 марта

8 марта Фото: pixabay
Zakon.kz представляет ТОП-6 полезных подарков для второй половины, которые обрадуют любую девушку.

Хоть к Международному женскому дню прилавки завалены цветами и сладостями, не все мужчины дарят их своим женщинам. Для многих самый лучший подарок – тот, что практичный.

  1. Зеркало с подсветкой – отличный подарок для любой девушки. Это гаджет имеет подсветку в режиме макияжа, что позволяет нанести макияж со всеми удобствами и разглядеть лицо в деталях.

  2. Беспроводные наушники, можно сказать, стали классическим аксессуаром для всех. Сейчас на рынке техники можно найти беспроводные наушники всех марок и брендов. Цены тоже варьируются, что позволяет выбрать их по бюджету.

  3. Умные часы – отличное дополнение к современным мобильным устройствам. они расширяют спектр возможностей владельца: можно устанавливать различные приложения, отслеживать состояние здоровья и многое другое. Это очень практичный и нужный подарок для женщин любого возраста.

  4. Утюжок или плойка для волос. Привести волосы в порядок – вопрос первостепенной важности для каждой девушки. Большинство девушек так или иначе прибегают к помощи утюжков. Если не в повседневной жизни, то по праздникам и выходам в свет.

  5. Фотоаппараты с моментальной печатью. Полароиды нравятся всем – в них есть свой шарм, что-то отдельное от обычных цифровых фотографий. Фотоаппараты с мгновенной печатью стали настоящим хитом на сегодняшний день. Это будет приятным и ценным подарком для девушки.

  6. «Яндекс.Станция» – умная колонка со встроенным голосовым помощником, которая работает на голосовом управлении. Этот подарок заставит почувствовать любую девушку человеком будущего.

Наргиз Рахимжан
Интересное
Ситуация в Украине: Зеленский усомнился в НАТО, закон об ответственности за фейки в РФ
05.03.2022
Еще одну популярную соцсеть заблокировали в России
05.03.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
05.03.2022
Александр Бублик принес первую победу Казахстану на Кубке Дэвиса
05.03.2022
Назван Топ-4 самых надежных знаков зодиака
05.03.2022
Главная Топ LIVE Все