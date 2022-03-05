Дождь, снег, гололед — прогноз погоды в Казахстане на 6 марта

Пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, северо-западе, в горных районах Южного Казахстана – временами сильные осадки, на юге страны с грозой. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гололед и туманы, низовая метель. РГП «Казгидромет»

В горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу, на севере, западе, в горных и предгорных районах – усиление ветра до 17-22 м/с, на севере области и в горных районах порывы до 23-28 м/с, на горных перевалах – 30 м/с и более.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе области – гроза, усиление ветра на юго-западе области и в горных районах до 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На востоке и в центре Костанайской области – гололед, туман, на севере области – низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на южной половине области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области – метель, гололед, на западе, востоке области – туман, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, на юге области – 30 м/с и более.

В Павлодарской области – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, на юге, западе области временами до 30 м/с и более.

На севере, востоке Карагандинской области – туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, в центре области порывы до 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области – туман, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, на западе, севере, в центре области – 30 м/с и более.

В Акмолинской области – метель, гололед, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с, на севере, востоке области – временами до 30 м/с и более.

На западе, севере Западно-Казахстанской области – туман, гололед, на западе, севере, юге усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

На востоке, в центре Атырауской области – метель, на севере области гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на юге, востоке области 23-28 м/с.

На западе, севере Мангистауской области – гололед, в центре – пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе, севере области до 23-28 м/с.

На востоке, севере, в центре Актюбинской области – низовая метель, на севере, юго-востоке – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на юго-западе области порывы до 23-28 м/с.

Ночью в районе Жаланашколя Алматинской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области – гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 25 м/с.