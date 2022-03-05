46% господдержки от фонда «Даму» представителям МСБ составляет женское предпринимательство

Среднестатистический портрет женщин-предпринимателей из микро-, малого и среднего бизнеса, поддержанных через фонд «Даму» – это леди в возрасте 39-40 лет, представительницы ИП, чаще всего в сфере торговли, обеспечивающие занятость 10 человек, при этом каждая вторая привлекает господдержку на инвестиции.

Фото: фонд «Даму»

Из всех проектов, поддержанных фондом «Даму», 72,3 тыс. проектов, или более 46% – это идеи, воплощенные женщинами. Общая сумма господдержки бизнес-вумен составляет 1,26 млрд тенге. Фонд «Даму», как национальный институт развития по поддержке предпринимательства, уделяет большое внимание гендерному аспекту и поддерживает деловые инициативы женщин, – отметила председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева.

Фонд «Даму» оказывает государственную поддержку через три основных инструмента – льготное кредитование через банки второго уровня, субсидирование части ставки вознаграждения и частичное гарантирование по кредитам/микрокредитам субъектов микро-, малого и среднего бизнеса. Из этих инструментов среди женщин самым востребованным является льготное кредитование, в общей доле которого женское предпринимательство занимает 58%. В денежном выражении это 322 млрд тенге. Большая часть господдержки женскому предпринимательству осуществлялась через кредитные линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по программе «Женщины в бизнесе», а также Азиатского банка развития (АБР).

Доля женского предпринимательства среди проектов по такому инструменту, как субсидирование ставки вознаграждения, составила 39%. Это 16,7 тыс. проектов. В денежном выражении объем господдержки достиг 1,13 млрд тенге.

Фото: фонд «Даму»

Одним из проектов в Актюбинской области, поддержанных государством в 2021 году через такой инструмент, как субсидирование части процентной ставки, стал проект по производству замороженных мучных и хлебобулочных изделий прерванной и отложенной выпечки. Татьяна Александрова, руководитель компании ТОО «Shugar.kz», провела серьезное маркетинговое исследование, посещала в течение двух лет выставки производителей пищевой промышленности в Европе и России. Так она смогла найти нишу, которая в Казахстане еще никем не заполнена.

По словам предпринимателя, ее бизнес очень актуален сейчас, когда люди настолько заняты на работе, что сил и времени на ведение домашнего хозяйства уже не остается. Продукцию достаточно поставить на 15 минут в духовку – и уже готов либо свежеиспеченный душистый хлеб, либо круассаны, либо пироги с мясной или сладкой начинкой.

Фото: фонд «Даму»

Фондом «Даму» было поддержано 12,6 тыс. проектов по такому инструменту, как гарантирование, или 38% от общего количества. В денежном выражении размер господдержки по этому направлению по сумме кредита составил 322 млрд тенге, при этом размер гарантий – 102 млрд тенге.

Регина Карибаева, генеральный директор и учредитель сети Монтессори детских садов и школ в Казахстане, на личном примере демонстрирует, как бизнес может отвечать вызовам современного мира и внести вклад в устойчивое развитие.

Фото: фонд «Даму»

«Благодаря государственной поддержке наши детские садики и школы могут предоставить детям самые лучшие условия для развития», – считает Регина Карибаева.

Фото: фонд «Даму»

В нашей стране доля женщин в структуре владельцев субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства составляет 43%, большая часть из них занята в сфере образования, недвижимости, услуг по питанию, торговле и здравоохранении – то есть прежде всего в тех областях, которые женщины хотели бы обустроить и улучшить для своих семей и близких.