Нацбанк провел валютные интервенции еще на 120 млн долларов

Как отметили в финрегуляторе, санкции в отношении международных активов лишили Центробанк РФ возможности проведения традиционных валютных интервенций для снижения волатильности рубля. В результате для стабилизации курса Минфин России обязал экспортеров-резидентов продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке.

При этом вводимые санкции и отключение российских банков от системы SWIFT разделили рублевый валютный рынок на внутренний рынок с участием резидентов (Мосбиржа) и глобальный рынок. Котировки между ними различаются.

Биржевой курс рубля на Мосбирже, традиционно являющийся основным ориентиром по курсу рубля, вчера закрылся на уровне 105 рублей за доллар США.

Рубль характеризовался значительной волатильностью и в большей степени был подвержен реакции рынка и изменению риск-сентимента, в меньшей степени отражал фундаментальные факторы.

Волатильность тенге в сравнении с рублем демонстрирует значительно меньшие показатели. Однако, учитывая, что Россия является ключевым торговым партнером Казахстана, в курсообразовании тенге определенно присутствует влияние рубля. Нацбанк РК

Для недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в понедельник, 28 февраля, торги на Казахстанской фондовой бирже по паре доллар-тенге проводились в форме франкфуртского аукциона, по итогам которого валютные интервенции Национального банка составили 98,1 млн долларов США, или 61,5% от общего объема торгов за день.

Со вторника торги проходят в штатном режиме. В связи с возросшим спросом на валюту с 1 по 5 марта Национальный банк продал 534,3 млн долларов США, что составляет 60% от общего объема торгов (на 15:00 по времени Нур-Султана), из которых 414,3 млн – конвертации для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и 120 млн – валютные интервенции. Нацбанк РК

Как подчеркивается, Национальный банк остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса.

Курс тенге и дальше будет формироваться под воздействием фундаментальных факторов, при этом в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от санкционной риторики, ожиданий внутренних участников и динамики на мировых рынках.