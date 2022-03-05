Акт вандализма в парке Алматы — ущерб составил 5,7 млн тенге

По данным ведомства, во время январских беспорядков в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев были разрушены 9 кв. м гранитных плиток, сняты пять букв надписи с входной группы.

На площади у Вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с наименованием героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале. Пресс-служба акимата Алматы

Однако после восстановительных работ 4 марта в 10:00 была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны Гоголя, также восемь табличек украдены с чугунных памятников.

Кроме того, 5 марта было выявлено отсутствие еще двух бронзовых букв на входной группе со стороны Гоголя.

Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 млн тенге, – добавили в ведомстве.

Все факты зафиксированы ДП Алматы и усилен наряд полиции по периметру парка.

Восстановительные работы будут произведены до 22 марта.