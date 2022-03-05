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Законодательство РК
16:14 05.03.2022

Акт вандализма в парке Алматы — ущерб составил 5,7 млн тенге

вандализм Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы прокомментировали акт вандализма в Парке 28 панфиловцев. В ведомстве отметили, восстановительные работы будут произведены до 22 марта, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, во время январских беспорядков в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев были разрушены 9 кв. м гранитных плиток, сняты пять букв надписи с входной группы.

На площади у Вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с наименованием героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале.  Пресс-служба акимата Алматы

Однако после восстановительных работ 4 марта в 10:00 была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны Гоголя, также восемь табличек украдены с чугунных памятников.

Кроме того, 5 марта было выявлено отсутствие еще двух бронзовых букв на входной группе со стороны Гоголя.

Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 млн тенге, – добавили в ведомстве.

Все факты зафиксированы ДП Алматы и усилен наряд полиции по периметру парка.

Восстановительные работы будут произведены до 22 марта.

Анастасия Московчук
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