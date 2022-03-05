Еще один автобус с казахстанцами выехал из Киева в Катовице

В посольстве РК в Украине сообщили, что очередной автобус с гражданами Казахстана выехал сегодня, 5 марта, из Киева в польский город Катовице.

Во Львове также работает почетное консульство, которое совместно с дипломатами посольства прорабатывает оперативные организационные вопросы эвакуации граждан. 5 марта 2022 года из посольства до Львова и далее до Катовице выехал очередной автобус с 18 гражданами РК. Пресс-служба посольства РК в Украине