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17:24 05.03.2022

Еще один автобус с казахстанцами выехал из Киева в Катовице

Киев Фото: telegram/KZembassyinUKR
Посольство Казахстана в Украине продолжает эвакуацию граждан на Родину. Из Киева выехал очередной автобус с 18 казахстанцами, передает Zakon.kz.

В посольстве РК в Украине сообщили, что очередной автобус с гражданами Казахстана выехал сегодня, 5 марта, из Киева в польский город Катовице.

Во Львове также работает почетное консульство, которое совместно с дипломатами посольства прорабатывает оперативные организационные вопросы эвакуации граждан. 5 марта 2022 года из посольства до Львова и далее до Катовице выехал очередной автобус с 18 гражданами РК.Пресс-служба посольства РК в Украине

Напомним, 4 марта из Украины в Польшу выехал автобус с 24 казахстанцами.

Оксана Житникова
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