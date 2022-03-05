17:24 05.03.2022
Еще один автобус с казахстанцами выехал из Киева в Катовице
Фото: telegram/KZembassyinUKR
Посольство Казахстана в Украине продолжает эвакуацию граждан на Родину. Из Киева выехал очередной автобус с 18 казахстанцами, передает Zakon.kz.
В посольстве РК в Украине сообщили, что очередной автобус с гражданами Казахстана выехал сегодня, 5 марта, из Киева в польский город Катовице.
Во Львове также работает почетное консульство, которое совместно с дипломатами посольства прорабатывает оперативные организационные вопросы эвакуации граждан. 5 марта 2022 года из посольства до Львова и далее до Катовице выехал очередной автобус с 18 гражданами РК.Пресс-служба посольства РК в Украине
Напомним, 4 марта из Украины в Польшу выехал автобус с 24 казахстанцами.