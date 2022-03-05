В аэропорту Москвы задержана с наркотиками известная баскетболистка из США

31-летняя спортсменка проходила таможенную процедуру в аэропорту Шереметьево, когда сотрудники аэропорта обнаружили наркотические вещества в ее багаже.

ТАСС пишет, что суд арестовал баскетболистку Бриттни Грайнер по подозрению в попытке нелегально ввести в РФ гашишное масло.

В отношении американки возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере», по которой предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Бриттни Грайнер уже семь лет выступает за команду УГМК из Екатеринбурга. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой в составе сборной США.

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