Сапарбаев наградил женщин, внесших вклад в развитие региона

В центре «Анаға тағзым» Бердибек Сапарбаев ознакомился с выставкой картин, лоскутных изделий (құрақ көрпе), посетил кулинарную студию «Береке», эко-клуб «Қызғалдақ».

На встрече глава региона поздравил всех с прекрасным праздником весны – Международным женским днем.

Этот праздник наполнен искренним чувством почтения, прежде всего к нашим матерям. Все самое дорогое и святое, что есть на земле, связано с матерью. С нее начинается жизнь. За каждым достижением каждого из нас стоит заслуга матери. При поддержке главы государства женщины и дети в нашей стране окружены заботой и вниманием. Представительницы прекрасной половины человечества, являясь хранительницами очага, также активно участвуют в общественной жизни страны. В нынешнее время невозможно представить без вас ни одну сферу жизнедеятельности. Аулиеатинская земля – родина многих знаменитых женщин. Благодаря своей воле, упорству и усердию, вы добиваетесь больших успехов. В эти прекрасные весенние дни желаю вам крепкого здоровья, пусть в ваших семьях царят радость и благополучие! Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона отметил, что женщине отводится особая роль в воспитании будущего поколения

Ведь именно в семье ребенку прививаются духовно-нравственные ценности, нормы морали, семейные традиции. Поэтому сейчас на первый план выходят вопросы защиты и укрепления института брака и семьи. Многодетным, малоимущим семьям со стороны местных исполнительных органов оказывается и будет оказываться всесторонняя поддержка. В нашей области более 40 тыс. многодетных матерей, из них около 19 тыс. – обладательницы подвески «Алтын алқа». Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Женщины в ходе встречи говорили об особой значимости и роли национальных традиций в воспитании подрастающего поколения, делились своими историями успеха.

Именно женщина играет важную роль в сохранении национальных традиций. Они ведь передаются из поколения в поколение с молоком матери. Материнская любовь и забота помогают детям преодолевать жизненные трудности, стать достойными гражданами своей страны. Все мои дети получили достойное образование, нашли свое место в жизни. В прошлом году сразу шесть моих детей благодаря поддержке государства получили ключи от квартир. Мама семерых своих и шестнадцати приемных детей Сапура Ержанова

Анар Бексултанова, профессионально занимающая изготовлением казахских национальных предметов интерьера, призвала женщин объединиться и вместе совершать добрые дела. Она не имеет обеих рук, но научилась шить замечательное приданое для невест, открыла цех по пошиву национальных изделий. Теперь Анар Бексултанова намерена открыть еще один цех, где будет делиться своим опытом с молодыми матерями.

Ветеран труда Турсынкул Аширбаева, долгие годы проработавшая в сфере медицины, подчеркнула, что в Жамбылской области система здравоохранения активно развивается.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Выступили также Народная артистка Казахстана Макен Рахымжанова, председатель общественного объединения «Құлан нұры» Бакытгуль Мырзалиева, студентка Жамбылского высшего гуманитарного колледжа имени Абая Айсулу Турымбек.

В ходе встречи виновницы торжества были награждены медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл», почетными грамотами и благодарственными письмами акима области. Также Бердибек Сапарбаев трем многодетным матерям вручил подвеску «Алтын алқа», и трем – «Күміс алқа».

Многодетные матери поблагодарили главу региона за внимание к их насущным проблемам и за помощь.