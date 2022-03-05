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18:30 05.03.2022

Путешественникам на Мальдивы отменили сдачу ПЦР-теста

Мальдивы Фото: pixabay
Власти Мальдивских островов приняли решение отменить обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для туристов, имеющих прививку от COVID-19, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Министерства туризма Мальдив, распоряжение вступает в силу с сегодняшнего дня, 5 марта.

В документе отмечается, что для освобождения от ПЦР-тестов путешественник должен быть привит любой вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и мальдивским управлением по контролю за качеством продуктов питания и лекарств.

Пассажиры, прибывающие на Мальдивы, больше не обязаны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии, если турист получил предписанную дозу вакцины против COVID-19 и с тех пор прошло не менее 14 (четырнадцати) дней.Пресс-служба Министерства туризма Мальдивских островов

Кроме того, сказано, что туристы должны быть вакцинированы бустерной дозой препарата в случае, если установленный срок действия предыдущей прививки истек.

На Мальдивах одобрены российская вакцина «Спутник V», а также препараты немецко-американского концерна Pfizer/BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведского холдинга AstraZeneca и индийской фирмы Covishield.

Власти уточнили, что дети (старше одного года), которые не подлежат вакцинации, и лица, которые не получили предписанную дозу вакцины против COVID-19, по-прежнему должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР по прибытии на Мальдивы. Для них проба на ПЦР-тестирование берется не позднее, чем за 96 часов до отправления из первого порта погрузки.

Оксана Житникова
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