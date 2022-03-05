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19:00 05.03.2022

Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине

1007 застряли в Украине Фото: pixabay
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и компания «Казахстан темир жолы» работают над возвратом застрявших в Украине 1007 грузовых вагонов, сообщает Zakon.kz.

По оперативным данным, на 5 марта текущего года на территории Украины простаивают более тысячи грузовых вагонов казахстанских собственников.

Кроме этого, в пути следования в Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.

Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта «горячая линия» при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.

Телефоны горячей линии указаны на сайте министерства.

Константин Вноровский
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