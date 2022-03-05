Более тысячи казахстанских грузовых вагонов застряли в Украине

По оперативным данным, на 5 марта текущего года на территории Украины простаивают более тысячи грузовых вагонов казахстанских собственников.

Кроме этого, в пути следования в Украину были остановлены 680 грузовых вагонов с различными видами грузов. Из них 371 вагон 4 марта был переадресован на другие направления.

Для оперативного реагирования по данным вопросам открыта «горячая линия» при МИИР РК, КТЖ и морпортах Казахстана. Ведутся переговоры с заинтересованными сторонами.

Телефоны горячей линии указаны на сайте министерства.