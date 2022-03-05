Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:22 05.03.2022

Опубликовано фото молодого Токаева на турнире по настольному теннису

Играет в теннис Фото: Telegram/БОРТ N1
Фотография молодого Касым-Жомарта Токаева, сделанная в 1986 году в Пекине, появилась в Сети, сообщает Zakon.kz.

Фото опубликовала пресс-служба президента РК в своем официальном Telegram-канале.

На ней Касым-Жомарт Токаев играет в настольный теннис.

А вы знали, что 01 большой любитель настольного тенниса. В свое время он 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана. На фото будущий президент РК принимает участие в турнире по настольному теннису среди дипломатического корпуса. Пресс-служба президента РК
Константин Вноровский
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Ситуация в Украине: переговоры в закрытом режиме, рекордные цены на газ в Европе
04.03.2022
Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны»
04.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский усомнился в НАТО, закон об ответственности за фейки в РФ
05.03.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
05.03.2022
Санкции нацелены на экономику России – Посольство США в Казахстане
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все