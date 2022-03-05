19:22 05.03.2022
Опубликовано фото молодого Токаева на турнире по настольному теннису
Фото: Telegram/БОРТ N1
Фотография молодого Касым-Жомарта Токаева, сделанная в 1986 году в Пекине, появилась в Сети, сообщает Zakon.kz.
Фото опубликовала пресс-служба президента РК в своем официальном Telegram-канале.
На ней Касым-Жомарт Токаев играет в настольный теннис.
А вы знали, что 01 большой любитель настольного тенниса. В свое время он 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана. На фото будущий президент РК принимает участие в турнире по настольному теннису среди дипломатического корпуса. Пресс-служба президента РК