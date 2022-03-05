Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:09 05.03.2022

Теннисисты Казахстана выиграли второй матч у норвежцев в Кубке Дэвиса

Казахстанцы выиграли у Норвегии в Кубке Дэвиса Фото: olympic.kz
Казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов обыграли норвежский дуэт Симена Сунне Братхольма и Виктора Дурасовича, сообщает Zakon.kz.

Соперниками казахстанцев должны были стать звезда норвежского тенниса и восьмая ракетка мира Каспер Рууд и второй номер Норвегии Виктор Дурасович, но в составе норвежцев произошла неожиданная замена.

Сборная Казахстана играла против Норвегии за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса в гостях – турнир проходит в Осло.

Казахстанцы обыграли хозяев в двух сетах со счетом 7:6, 6:3.

Казахстан ведет в счете в противостоянии с Норвегией после трех матчей — 2:1.

В следующем матче игрового дня Александр Бублик встретится с Каспером Руудом.

Константин Вноровский
Казахстан Норвегия
Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны»
04.03.2022
Ситуация в Украине: Зеленский усомнился в НАТО, закон об ответственности за фейки в РФ
05.03.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
05.03.2022
Еще одну популярную соцсеть заблокировали в России
05.03.2022
В России решили заблокировать Facebook
05.03.2022
Главная Топ LIVE Все