Теннисисты Казахстана выиграли второй матч у норвежцев в Кубке Дэвиса

Соперниками казахстанцев должны были стать звезда норвежского тенниса и восьмая ракетка мира Каспер Рууд и второй номер Норвегии Виктор Дурасович, но в составе норвежцев произошла неожиданная замена.

Сборная Казахстана играла против Норвегии за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса в гостях – турнир проходит в Осло.

Казахстанцы обыграли хозяев в двух сетах со счетом 7:6, 6:3.

Казахстан ведет в счете в противостоянии с Норвегией после трех матчей — 2:1.

В следующем матче игрового дня Александр Бублик встретится с Каспером Руудом.