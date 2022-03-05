21:09 05.03.2022
Теннисисты Казахстана выиграли второй матч у норвежцев в Кубке Дэвиса
Фото: olympic.kz
Казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов обыграли норвежский дуэт Симена Сунне Братхольма и Виктора Дурасовича, сообщает Zakon.kz.
Соперниками казахстанцев должны были стать звезда норвежского тенниса и восьмая ракетка мира Каспер Рууд и второй номер Норвегии Виктор Дурасович, но в составе норвежцев произошла неожиданная замена.
Сборная Казахстана играла против Норвегии за выход в финальный турнир Кубка Дэвиса в гостях – турнир проходит в Осло.
Казахстанцы обыграли хозяев в двух сетах со счетом 7:6, 6:3.
Казахстан ведет в счете в противостоянии с Норвегией после трех матчей — 2:1.
В следующем матче игрового дня Александр Бублик встретится с Каспером Руудом.