СМИ: Абрамович создаст футбольную лигу, куда пригласит и казахстанские команды

Туда должны войти лучшие российские, сербские, китайские, израильские и болгарские клубы. Об этом пишет inc-news, ссылаясь на журналиста Euronews Сайду Перейру.

Также планируется включить участие клубов Беларуси, Казахстана и Финляндии. Спонсировать лигу будут российские и китайские предприниматели, а также представители других стран.

Ранее Абрамович объявил о продаже футбольного клуба «Челси», которым он владел с 2003 года. Под его руководством клуб четырежды выиграл чемпионат Англии и дважды — Лигу чемпионов.

Абрамович заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 млрд фунтов.

Среди потенциальных покупателей называется американо-швейцарский консорциум. Абрамович хочет получить за «Челси» 4 млрд фунтов стерлингов (4,84 млрд евро), однако никто не готов платить такую цену за клуб.