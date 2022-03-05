«Барыс» второй матч подряд уступил «Металлургу»

Стартовый отрезок прошел при серьезном преимуществе «Барыса», который был довольно активным, вынудив соперника совершить несколько удалений, передает пресс-служба ХК «Барыс».

Но затем игра у хозяев не заладилась. И «Металлург» реализовал один из своих немногочисленных моментов. В меньшинстве отличился Семен Кошелев.

Во втором отрезке гости еще трижды огорчили казахстанцев. Авторами шайб стали Павел Акользин, Филипп Майе и Георгий Дронов. Этот рывок и стал решающим. Несмотря на три шайбы хозяев в третьем периоде финальная сирена зафиксировала вторую победу магнитогорцев в серии.

Третья игра команд прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:3 в пользу «Магнитки». «Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед, 2:1.

7 марта соперники вновь сыграют в Нур-Султане, после чего серия вернется в Магнитогорск на игру 9 марта.

«Барыс» – «Металлург» 3:5 (0:1, 0:3, 3:1).