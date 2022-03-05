23:15 05.03.2022
Подросток попал под мопед в Алматы
Фото: Zakon.kz
На улице Шевченко образовалась серьезная пробка. Водитель мопеда, двигавшийся в западном направлении, решил объехать ее и свернул на велодорожку рядом.
Неожиданно из-за машин в пробке выбежали два подростка.
Водитель попытался избежать столкновения, повернул руль, но не успел изменить направление и сбил одного из ребят – 2008 года рождения. Водитель также упал с мопеда.
Подростка с переломом ноги в нескольких местах и выбитыми зубами доставили в ближайшую больницу. Водитель отделался ссадинами и ушибами.
На месте ДТП работают сотрудники полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz