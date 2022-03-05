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23:15 05.03.2022

Подросток попал под мопед в Алматы

Сбитый подросток Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на улице Шевченко перед улицей Байтурсынова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На улице Шевченко образовалась серьезная пробка. Водитель мопеда, двигавшийся в западном направлении, решил объехать ее и свернул на велодорожку рядом.

Неожиданно из-за машин в пробке выбежали два подростка.

Водитель попытался избежать столкновения, повернул руль, но не успел изменить направление и сбил одного из ребят – 2008 года рождения. Водитель также упал с мопеда.

Подростка с переломом ноги в нескольких местах и выбитыми зубами доставили в ближайшую больницу. Водитель отделался ссадинами и ушибами.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Сбитый подросток

Фото: Zakon.kz

Сбитый подросток

Фото: Zakon.kz

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