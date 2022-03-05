Подросток попал под мопед в Алматы

На улице Шевченко образовалась серьезная пробка. Водитель мопеда, двигавшийся в западном направлении, решил объехать ее и свернул на велодорожку рядом.

Неожиданно из-за машин в пробке выбежали два подростка.

Водитель попытался избежать столкновения, повернул руль, но не успел изменить направление и сбил одного из ребят – 2008 года рождения. Водитель также упал с мопеда.

Подростка с переломом ноги в нескольких местах и выбитыми зубами доставили в ближайшую больницу. Водитель отделался ссадинами и ушибами.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Фото: Zakon.kz