00:46 06.03.2022
В Украине назвали место третьего раунда переговоров с Россией
Фото: Instagram/Михайло Подоляк
Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 7 марта, сообщил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Facebook.
Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй — 3 марта, оба в Беларуси. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает третьего раунда переговоров с украинскими властями. Он выразил надежду, что Киев прислушается к требованиям Москвы, и отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части.