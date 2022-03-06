В Украине назвали место третьего раунда переговоров с Россией

Об этом он написал в Facebook.

Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй — 3 марта, оба в Беларуси. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает третьего раунда переговоров с украинскими властями. Он выразил надежду, что Киев прислушается к требованиям Москвы, и отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части.