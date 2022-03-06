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00:46 06.03.2022

В Украине назвали место третьего раунда переговоров с Россией

Украина, Россия Фото: Instagram/Михайло Подоляк
Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится 7 марта, сообщил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Facebook.

Первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй — 3 марта, оба в Беларуси. Стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает третьего раунда переговоров с украинскими властями. Он выразил надежду, что Киев прислушается к требованиям Москвы, и отметил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части.

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