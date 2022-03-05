Ситуация в Украине: Зеленский усомнился в НАТО, закон об ответственности за фейки в РФ

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России и утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ. Новая статья УК предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей (это около 7,5 млн тенге). Нарушение данного закона с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды, будет наказываться сроком до 10 лет тюрьмы или штрафом до 5 млн рублей (20,6 млн тенге). Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.

В России заблокировали Facebook. В Роскомнадзоре заявили, что это ответ на ограничение доступа к российским СМИ в популярной соцсети.

Зеленский раскритиковал НАТО за решение не закрывать небо над Украиной. Он выразил сомнение в способности НАТО кого-то защитить, в том числе и те государства, которые являются членами альянса.

Белый дом подтвердил, что просит Конгресс США одобрить выделение 10 млрд долларов на поддержку Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг фейк — якобы ему дали 72 часа на то, чтобы сдать город.

Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, считая, что ситуация в мире изменилась из-за событий на Украине.