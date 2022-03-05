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Законодательство РК
09:51 05.03.2022

Ситуация в Украине: Зеленский усомнился в НАТО, закон об ответственности за фейки в РФ

Украина Фото: president.gov.ua
Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. УК дополняется статьей «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», передает Zakon.kz.

  • Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России и утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ. Новая статья УК предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей (это около 7,5 млн тенге). Нарушение данного закона с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды, будет наказываться сроком до 10 лет тюрьмы или штрафом до 5 млн рублей (20,6 млн тенге). Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.

  • В России заблокировали Facebook. В Роскомнадзоре заявили, что это ответ на ограничение доступа к российским СМИ в популярной соцсети.

  • Зеленский раскритиковал НАТО за решение не закрывать небо над Украиной. Он выразил сомнение в способности НАТО кого-то защитить, в том числе и те государства, которые являются членами альянса.

  • Белый дом подтвердил, что просит Конгресс США одобрить выделение 10 млрд долларов на поддержку Украины.

  • Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг фейк — якобы ему дали 72 часа на то, чтобы сдать город.

  • Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, считая, что ситуация в мире изменилась из-за событий на Украине.

  • Турция заявила, что не будет закрывать небо для России.

  • Схроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружены в Крыму, сообщили в ФСБ РФ.

  • Этой ночью в Харькове снова звучали взрывы. По сообщениям местных жителей, они произошли на окраинах города.

Анастасия Стативкина
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