Ситуация в Украине: Зеленский усомнился в НАТО, закон об ответственности за фейки в РФ
Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России и утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ. Новая статья УК предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей (это около 7,5 млн тенге). Нарушение данного закона с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды, будет наказываться сроком до 10 лет тюрьмы или штрафом до 5 млн рублей (20,6 млн тенге). Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.
В России заблокировали Facebook. В Роскомнадзоре заявили, что это ответ на ограничение доступа к российским СМИ в популярной соцсети.
Зеленский раскритиковал НАТО за решение не закрывать небо над Украиной. Он выразил сомнение в способности НАТО кого-то защитить, в том числе и те государства, которые являются членами альянса.
Белый дом подтвердил, что просит Конгресс США одобрить выделение 10 млрд долларов на поддержку Украины.
Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг фейк — якобы ему дали 72 часа на то, чтобы сдать город.
Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, считая, что ситуация в мире изменилась из-за событий на Украине.
Турция заявила, что не будет закрывать небо для России.
Схроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружены в Крыму, сообщили в ФСБ РФ.
Этой ночью в Харькове снова звучали взрывы. По сообщениям местных жителей, они произошли на окраинах города.
Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС России и утвердил уголовную ответственность за призывы к санкциям против РФ. Новая статья УК предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей (это около 7,5 млн тенге). Нарушение данного закона с использованием служебного положения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды, будет наказываться сроком до 10 лет тюрьмы или штрафом до 5 млн рублей (20,6 млн тенге). Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.
В России заблокировали Facebook. В Роскомнадзоре заявили, что это ответ на ограничение доступа к российским СМИ в популярной соцсети.
Зеленский раскритиковал НАТО за решение не закрывать небо над Украиной. Он выразил сомнение в способности НАТО кого-то защитить, в том числе и те государства, которые являются членами альянса.
Белый дом подтвердил, что просит Конгресс США одобрить выделение 10 млрд долларов на поддержку Украины.
Мэр Харькова Игорь Терехов опроверг фейк — якобы ему дали 72 часа на то, чтобы сдать город.
Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, считая, что ситуация в мире изменилась из-за событий на Украине.
Турция заявила, что не будет закрывать небо для России.
Схроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами обнаружены в Крыму, сообщили в ФСБ РФ.
Этой ночью в Харькове снова звучали взрывы. По сообщениям местных жителей, они произошли на окраинах города.