Число заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 14,

в Алматы – 52,

в Шымкенте – 8,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 9,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 6,

в Жамбылской области – 5,

в ЗКО – 5,

в Карагандинской области – 6,

в Костанайской области – 18,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 9,

в СКО – 31,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 707 случаев.

960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 535,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 14,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 24,

в Жамбылской области – 112,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 44,

в Костанайской области – 51,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 30,

в СКО – 69,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 276 577 человек.