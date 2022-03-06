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08:00 06.03.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться в Казахстане

медработник Фото: biosafety.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали на 49 заболевших меньше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Атырауской областях, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 14,

  • в Алматы – 52,

  • в Шымкенте – 8,

  • в Акмолинской области – 6,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 9,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 6,

  • в Жамбылской области – 5,

  • в ЗКО – 5,

  • в Карагандинской области – 6,

  • в Костанайской области – 18,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 9,

  • в СКО – 31,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 303 707 случаев.

960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 535,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 69,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 14,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 24,

  • в Жамбылской области – 112,

  • в ЗКО – 3,

  • в Карагандинской области – 44,

  • в Костанайской области – 51,

  • в Кызылординской области – 4,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 30,

  • в СКО – 69,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 276 577 человек.

Елена Беляева
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