Число заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 6 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 14,
в Алматы – 52,
в Шымкенте – 8,
в Акмолинской области – 6,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 9,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 6,
в Жамбылской области – 5,
в ЗКО – 5,
в Карагандинской области – 6,
в Костанайской области – 18,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 9,
в СКО – 31,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 303 707 случаев.
960 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 535,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 69,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 14,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 24,
в Жамбылской области – 112,
в ЗКО – 3,
в Карагандинской области – 44,
в Костанайской области – 51,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 30,
в СКО – 69,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 276 577 человек.