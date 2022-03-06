Мария Агапова проиграла сопернице на турнире UFC в Лас-Вегасе

Как сообщает Vesti.kz, большая часть первого раунда прошла под контролем украинской спортсменки в партере. Мороз потратила много сил, пытаясь провести удушающий прием, однако Агапова смогла выдержать натиск соперницы и освободиться из захвата.

Во втором раунде Мороз вновь завладела инициативой, проведя быстрый тейкдаун. В партере Марина разбивала казахстанку своими мощными ударами, и за полторы минуты до конца раунда Мороз провела удушающий прием. Мария постучала в знак сдачи.

До этого Агапова провела четыре поединка в промоушене, и до сегодняшнего дня у нее было две победы при единственном поражении.

30-летняя украинка ранее одержала пять побед и три раза терпела неудачу в октагоне UFC. В последний раз она выходила в клетку два года назад.

Отмечается, что в главном событии турнира сразятся полусредневесы Колби Ковингтон (16-3) и Хорхе Масвидаль (35-15).

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