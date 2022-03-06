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08:50 06.03.2022

Секрет долголетия в малом потреблении пищи – диетолог

диета Фото: pixabay
Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала о том, что долгожительство является генетическим признаком. Однако в пищевом поведении есть общие черты у той группы людей, которые живут дольше, передает Zakon.kz.

В интервью iz.ru специалист отметила, что все долгожители мало едят и иногда забывают поужинать.

Питаться желательно простой крестьянской пищей, к которой не притрагивалась рука пищевой промышленности. Жить долго – питаться мало и иногда немножечко голодать, – сказала Тихомирова.

Терапевт уточнила, что следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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