Секрет долголетия в малом потреблении пищи – диетолог

В интервью iz.ru специалист отметила, что все долгожители мало едят и иногда забывают поужинать.

Питаться желательно простой крестьянской пищей, к которой не притрагивалась рука пищевой промышленности. Жить долго – питаться мало и иногда немножечко голодать, – сказала Тихомирова.

Терапевт уточнила, что следование данным советам не отменяет необходимости консультации специалиста.