Летавшая из РФ в Казахстан авиакомпания приостановила международные полеты

Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения или перенести вылет на любой рейс, доступный в продаже, – сообщили в пресс-службе компании.

В Nordwind также попросили клиентов уточнять статус рейса на сайте или у агента по бронированию.