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10:22 06.03.2022

Летавшая из РФ в Казахстан авиакомпания приостановила международные полеты

аэропорт Фото: Zakon.kz
Российская авиакомпания Nordwind сообщила о временной приостановке выполнения международных рейсов, начиная с 7 марта, в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов. Это же касается перелетов партнерской компании PegasFly, передает Zakon.kz.
Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения или перенести вылет на любой рейс, доступный в продаже, – сообщили в пресс-службе компании.

В Nordwind также попросили клиентов уточнять статус рейса на сайте или у агента по бронированию.

Елена Беляева
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