10:47 06.03.2022
На стадионе «Астана Арена» во время матча обвалилась часть крыши
Фото: скриншот видео
Во время матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу между «Астаной» и «Шахтером» на места зрителей упали элементы крыши, передает Zakon.kz.
Как пишут Vesti.kz, инцидент произошел во время второго тайма.
Часть крыши обвалилась над сектором N2. Никто не пострадал. Служба охраны вывела всех болельщиков из сектора, где, в частности, располагались активные фанаты столичной «Астаны».
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