На стадионе «Астана Арена» во время матча обвалилась часть крыши

Как пишут Vesti.kz, инцидент произошел во время второго тайма.

Часть крыши обвалилась над сектором N2. Никто не пострадал. Служба охраны вывела всех болельщиков из сектора, где, в частности, располагались активные фанаты столичной «Астаны».

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