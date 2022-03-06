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10:47 06.03.2022

На стадионе «Астана Арена» во время матча обвалилась часть крыши

стадион Фото: скриншот видео
Во время матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу между «Астаной» и «Шахтером» на места зрителей упали элементы крыши, передает Zakon.kz.

Как пишут Vesti.kz, инцидент произошел во время второго тайма.

Часть крыши обвалилась над сектором N2. Никто не пострадал. Служба охраны вывела всех болельщиков из сектора, где, в частности, располагались активные фанаты столичной «Астаны».

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Елена Беляева
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