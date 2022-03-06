Блины с творогом и мясом могут быть опасными для здоровья – врач

В интервью «Пятому каналу» врач рассказала, что стоит внимательно относиться к блинчикам с творогом, так как он быстро портится. При комнатной температуре оставлять такое блюдо не стоит, иначе возникает риск отравления.

Схожая ситуация с мясом. Такие блинчики следует или съесть сразу или положить в холодильник. Но главное, отмечает врач, начинка должна быть хорошо приготовленной. Некоторые добавляют в блины вяленое, копченое или соленое мясо. По мнению врача, это довольно рискованные продукты, так как могут содержать в себе патогенную флору.

Оригинальные блинчики с соленой рыбой и икрой, как выяснилось, тоже не так безобидны. Если икра или рыба плохо просолены, это может спровоцировать отравление. Первые его признаки: рвота, диарея, боли в животе и повышение температуры. Они могут встречаться как в комплексе, так и поодиночке.

По словам Тюльпиной, блины плохо действуют на органы ЖКТ. При холецистите и панкреатите больше двух-трех блинов съедать нельзя.

Все блины, независимо от начинки, очень рискованное блюдо для тех, кто следит за своим гликемическим индексом и считает калории. То есть, например, людям с некоторыми видами диабета, когда приходится переводить каждое блюдо в хлебные единицы, с блинами следует быть крайне аккуратными.

Ну а настоящая сахарная бомба – это блины со сгущенным молоком и вареньем, с ними стоит быть осторожными даже тем, у кого проблем с лишним сахаром или избыточным весом нет, предупреждает специалист.

В качестве альтернативы гастроэнтеролог предлагает есть блины со свежими или замороженными ягодами и фруктами.