#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
489.3
578.94
6.38
Советы

Блины с алкоголем: риски для здоровья и советы врача

чем опасно сочетание блинов и алкоголя, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 19:34 Фото: pixabay
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова предупредила о том, что употребление блинов с алкоголем может серьезно навредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" эксперт отметила, что такое сочетание сильно повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу, так как пищеварительной системе приходится одновременно перерабатывать углеводы, жиры и алкоголь.

По ее словам, двойная нагрузка увеличивает риск развития острых состояний, таких как панкреатит, и усугубляет хронические заболевания. Особенно опасным такое сочетание она назвала для людей с гастритом, нарушением углеводного обмена и жировой болезнью печени.

В конце специалист посоветовала есть блины до употребления алкоголя, выбирать несладкие начинки и пить больше воды между тостами. Также она посоветовала заменить крепкие, сладкие и газированные напитки на сухое вино или отказаться от спиртного в пользу чая и морса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, сколько шагов надо сделать, чтобы компенсировать один блин с маслом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Врач предупредила о рисках популярных средств от похмелья
01:56, 12 сентября 2024
Врач предупредила о рисках популярных средств от похмелья
Чем опасна традиция пить шампанское с пеплом
00:44, 31 декабря 2025
Чем опасна традиция пить шампанское с пеплом
Почему нельзя употреблять алкоголь в сочетании с шашлыком
23:39, 27 апреля 2023
Почему нельзя употреблять алкоголь в сочетании с шашлыком
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
19:32, Сегодня
Бывший претендент на титул UFC дал прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
19:08, Сегодня
Известный голливудский актёр назвал любимых бойцов ММА
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
18:48, Сегодня
В ИИХФ признали ошибку судей во время третьего гола Чехии из-за шести игроков на льду
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
18:10, Сегодня
"Коренной казах": хореограф Шайдорова отверг роль России в его победе на ОИ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: