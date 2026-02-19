Блины с алкоголем: риски для здоровья и советы врача

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова предупредила о том, что употребление блинов с алкоголем может серьезно навредить здоровью, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" эксперт отметила, что такое сочетание сильно повышает нагрузку на печень и поджелудочную железу, так как пищеварительной системе приходится одновременно перерабатывать углеводы, жиры и алкоголь.

По ее словам, двойная нагрузка увеличивает риск развития острых состояний, таких как панкреатит, и усугубляет хронические заболевания. Особенно опасным такое сочетание она назвала для людей с гастритом, нарушением углеводного обмена и жировой болезнью печени.

В конце специалист посоветовала есть блины до употребления алкоголя, выбирать несладкие начинки и пить больше воды между тостами. Также она посоветовала заменить крепкие, сладкие и газированные напитки на сухое вино или отказаться от спиртного в пользу чая и морса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, сколько шагов надо сделать, чтобы компенсировать один блин с маслом.