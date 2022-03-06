Автовоз с шестью машинами перевернулся в ЗКО

Как пишет портал «Мой город», авария произошла 5 марта в 22:30. Автовоз съехал с трассы и перевернулся. Водитель техники, груженной шестью легковыми автомашинами, не справился с рулевым управлением, техника опрокинулась.

Жертв и пострадавших нет. Поврежден лишь груз. На месте работают сотрудники полиции и ДЧС.

Отмечается, что из-за сильного гололеда трасса Уральск – Атырау была закрыта 5 марта в 23:10. Полицейские просят водителей учитывать погодные условия и отложить дальние поездки до их улучшения.