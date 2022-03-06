Для привитых «Омикрон» перешел в формат простудных заболеваний – врач

В беседе с ТАСС эксперт отметил, что в связи с этим риски при заражении «Омикроном» стали примерно такими же, как и при сезонном гриппе.

«Омикрон» по сути перешел в формат простудных заболеваний, но это относится только к тем, кто привился и ревакцинировался, – сказал Ризванов.

Он добавил, что для непривитых риски все еще остаются высокими.

Несмотря на это, эксперт уточнил, что сохраняется риск повторного заболевания из-за распространения сразу двух штаммов вируса. Специалист подчеркнул, что иммунитет к «Дельте» оказывается менее эффективным против «Омикрона» и наоборот.