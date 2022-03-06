14:41 06.03.2022
Для привитых «Омикрон» перешел в формат простудных заболеваний – врач
Фото: Zakon.kz
Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов оценил риск тяжелого течения «омикрон-штамма» у привитых от COVID-19, заявив, что вакцинация значительно снизила риск, передает Zakon.kz.
В беседе с ТАСС эксперт отметил, что в связи с этим риски при заражении «Омикроном» стали примерно такими же, как и при сезонном гриппе.
«Омикрон» по сути перешел в формат простудных заболеваний, но это относится только к тем, кто привился и ревакцинировался, – сказал Ризванов.
Он добавил, что для непривитых риски все еще остаются высокими.
Несмотря на это, эксперт уточнил, что сохраняется риск повторного заболевания из-за распространения сразу двух штаммов вируса. Специалист подчеркнул, что иммунитет к «Дельте» оказывается менее эффективным против «Омикрона» и наоборот.