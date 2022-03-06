Смайыл Дуйсебай выиграл «золото» на чемпионате Азии по таеквондо

Как сообщает пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо, во второй день соревнований за награды боролась мужская команда Казахстана и завоевала три медали. Среди них одна золотая и две бронзовые.

Смайыл Дуйсебай, выступающий в весовой категории 87 кг, выиграл чемпионат. В финале он победил местного спортсмена.

Нурлан Мырзабаев (80 кг) и Ерасыл Арапбай (68 кг) стали бронзовыми призерами турнира.

Таким образом, в копилке казахстанских тхэквондистов девять медалей клубного чемпионата Азии: одна золотая, две серебряные и шесть бронзовых.

Женская команда Казахстана заняла третье общекомандное место – у Нурай Бауыржановой (49 кг) и Жансель Дениз (73 кг) серебряные медали, Айдана Едильбаева (46 кг), Рита Бакишева (46 кг), Амина Нургазыкызы (62 кг) и Нурай Хусайнова (67 кг) завоевали бронзовые награды чемпионата.

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