Сегодня побеждает она: Parimatch разыгрывает iPhone 13 Pro за день без ставок

В этот светлый весенний праздник Parimatch Kazakhstan призывает любителей спорта посвятить день любимым женщинам. Идея промоакции «Сегодня побеждает она» проста, но исполнена глубокого смысла — поставьте игру на паузу и уделите внимание ей. А вишенкой на торте станет подарок в виде нового iPhone 13 Pro.

Мы искренне поздравляем всю прекрасную половину Казахстана с 8 Марта и желаем им только самых ярких эмоций от жизни. Это уникальная акция не только для Parimatch, но и для всего букмекерского рынка. Ведь мы не призываем делать ставки, а, наоборот, просим воздержаться от них. Вместо этого Parimatch предлагает окружить любимых женщин заботой и вниманием, показать, как мы их любим и ценим. Устройте ей настоящий праздник и для полного счастья подарите iPhone 13 Pro. CEO Parimatch Kazakhstan Роман Бойко

Розыгрыш проводится на официальной инстаграм-странице Parimatch Kazakhstan. Победитель будет выбран 9 марта с помощью генератора случайных чисел.

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Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальные партнеры бренда — ФК «Челси», «Ювентус», «Лестер Сити» и «Эвертон».

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и Георгий Кичигин, вратарь АФК «Кайрат» Лео Игита и волейболистка Татьяна Демьянова. Кроме того, Parimatch – официальный партнер АФК «Кайрат», ФК «Актобе», ХК «Сарыарка» и женского ВК «Алтай».

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