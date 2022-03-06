17:47 06.03.2022
Эксперт объяснил, зачем нужно регулярно перезагружать смартфон
Фото: pixabay
Смартфоны необходимо перезагружать не реже одного раза в неделю, это позволит вернуть нормальную работоспособность гаджетов, сообщает Zakon.kz.
Об этом «Газете.ru» рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.
Каждую ночь отключать телефон необязательно. Достаточно проводить перезагрузку устройства один раз в неделю. Иван Самойленко
При этом нужно не просто нажимать на кнопку перезагрузки, а выключить телефон и подержать его отключенным несколько минут.
Эксперт добавил, что на то, как долго прослужит смартфон, будет влиять общая аккуратность пользователя. Даже с регулярными перезагрузками и бережным отношением телефон все равно постепенно станет работать медленнее.