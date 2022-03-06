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17:47 06.03.2022

Эксперт объяснил, зачем нужно регулярно перезагружать смартфон

Эксперт объяснил, перезагрузка Фото: pixabay
Смартфоны необходимо перезагружать не реже одного раза в неделю, это позволит вернуть нормальную работоспособность гаджетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом «Газете.ru» рассказал управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

Каждую ночь отключать телефон необязательно. Достаточно проводить перезагрузку устройства один раз в неделю. Иван Самойленко

При этом нужно не просто нажимать на кнопку перезагрузки, а выключить телефон и подержать его отключенным несколько минут.

Эксперт добавил, что на то, как долго прослужит смартфон, будет влиять общая аккуратность пользователя. Даже с регулярными перезагрузками и бережным отношением телефон все равно постепенно станет работать медленнее.

Айсулу Омарова
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