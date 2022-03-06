В Антикоре прокомментировали возможное участие своего сотрудника в дебоше

В ночь на 3 февраля в одном из кафе Жанааркинского района произошел конфликт между посетителями. Один из дебоширов уехал на своей машине, полицейским пришлось его преследовать, передает Astana TV.

Погоня продолжалась несколько километров, пока нарушитель не попал в ДТП. Пройти алкотест на месте он отказался, но согласился сдать биоматериал, который был направлен на экспертизу.

Тогда же появилась информация, что нарушителем может быть сотрудник антикоррупционного ведомства. 6 марта Агентство РК по противодействию коррупции прокомментировало произошедшее.

В соответствии с приказом председателя Агентства по противодействию коррупции Департамента собственной безопасности Агентства проводится служебное расследование по факту неправомерных действий старшего офицера Межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону ДАПК по Карагандинской области Кудикенова Д.Т. Пресс-служба Антикоррупционной службы РК

В настоящее время судом Жанааркинского района Карагандинской области рассматриваются административные материалы в отношении Кудикенова Д.Т. по ст. 608 ч. 3 («Совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения»), ст. 611 ч. 2 («Оставление места ДТП») и ст. 613 ч. 1 («Неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по остановке транспортного средства») КоАП РК.

С 7 февраля 2022 года по настоящее время Кудикенов Д.Т. находится на больничном.