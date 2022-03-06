Лор назвала способ вылечить кашель при «омикрон-штамме»

Врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиники» Ольга Мальченко в интервью URA.RU рассказала, что кашель при заражении «омикрон-штаммом» возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому его не стоит лечить средствами, которые вызывают мокроту.

Длиться такой кашель может до трех недель, отметила специалист.

Кашель сохраняется долго, до трех недель. При осмотре, через одну-две недели после выздоровления, мы можем не увидеть воспалительных изменений в слизистой, но приступы при этом сохраняются, так как нервные окончания рефлекторно еще провоцируют этот кашель. Врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиники» Ольга Мальченко

Специалист назвала способ вылечить такой кашель.

При лечении назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют ее, и раздражение проходит.

Остановить приступы также возможно с помощью обильного теплого питья и промываний носа.