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21:34 06.03.2022

Лор назвала способ вылечить кашель при «омикрон-штамме»

Омикрон, лор, лечение Фото: pixabay
У многих заразившихся коронавирусом, вызванным штаммом «омикрон», возникает сильный кашель. Причем избавиться от него не удается в течение месяца после болезни, а то и дольше, сообщает Zakon.kz.

Врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиники» Ольга Мальченко в интервью URA.RU рассказала, что кашель при заражении «омикрон-штаммом» возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. Поэтому его не стоит лечить средствами, которые вызывают мокроту.

Длиться такой кашель может до трех недель, отметила специалист.

Кашель сохраняется долго, до трех недель. При осмотре, через одну-две недели после выздоровления, мы можем не увидеть воспалительных изменений в слизистой, но приступы при этом сохраняются, так как нервные окончания рефлекторно еще провоцируют этот кашель. Врач-отоларинголог, отоневролог «СМ-клиники» Ольга Мальченко

Специалист назвала способ вылечить такой кашель.

При лечении назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции, даже просто с минеральной водой или разными лекарствами. Они смягчают слизистую, увлажняют ее, и раздражение проходит.

Остановить приступы также возможно с помощью обильного теплого питья и промываний носа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом

Константин Вноровский
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