Миллионный ущерб – в Карагандинской области задержаны скотокрады

За первые три дня операции сотрудниками полиции задержано восемь скотокрадов, которыми совершено девять краж, говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

Раскрыто четырнадцать ранее совершенных преступлений. Также задержаны и изобличены две преступные группы, которыми совершено одиннадцать краж.

Пресечена деятельность группы лиц, совершавшей кражи в Шетском районе в 2020-2021 годах путем отстрела скота. Общая сумма ущерба – 2 млн 400 тысяч тенге. В ходе обысков у задержанных изъяты незарегистрированное огнестрельное оружие и вещественные доказательства. Заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин

В Улытауском районе задержаны два человека, совершившие в ноябре 2021 года кражу крупного рогатого скота на общую сумму 3 млн тенге.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство», санкции которой предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества.

Необходимо отметить, что для противодействия скотокрадству на автодорогах республиканского и областного значения выставлен 21 блокпост. Найдено и возвращено владельцам 90 голов скота, ранее числившихся пропавшими.