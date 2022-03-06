22:57 06.03.2022
Бывший тренер Головкина назвал боксеров, которые могут побить «Канело»
Фото: Instagram/canelo
Экс-тренер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) Абель Санчес назвал трех боксеров, способных, по его мнению, победить мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57-1-2, 39 КО), сообщает Zakon.kz.
Помимо самого Головкина, по мнению Санчеса, таковыми являются два непобежденных боксера из суперсреднего и полутяжелого веса, пишет Fightnews.info.
По мнению Санчеса это Артур Бетербиев и Дэвид Бенавидес.
Американский боксер Дэвид Бенавидес (25-0, 22 КО) ранее был чемпионом мира в суперсреднем весе по версии WBC, а россиянин Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) сейчас владеет поясами WBC и IBF в полутяжелом весе.
Альварес следующий бой проведет 7 мая против чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО). В случае победы «Канело» в сентябре может в третий раз разделить ринг с GGG, который 9 апреля проведет объединительный поединок с суперчемпионом WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).