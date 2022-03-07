Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:52 07.03.2022

Пользователи рассказали, каких функций не хватает современному смартфону

Функции Фото: pixabay
Пользователи проголосовали за функции, которые хотели бы вернуть в смартфоны, сообщает Zakon.kz.

Пользователи портала Android Authority приняли участие в опросе, в котором рассказали, каких функций им не хватает в современных смартфонах.

Выяснилось, что самая популярная необходимая особенность — съемная батарея. За этот вариант ответа проголосовали 36,22 процента респондентов. По словам опрошенных, это позволило бы иметь несколько аккумуляторов и быстро менять их при необходимости.

На втором месте слот карт памяти microSD — 23% голосов. По мнению респондентов, эти карты избавляют от хранения данных на облачных сервисах и спасают информацию в случае поломки устройства.

Тройку замыкает аудиопорт 3,5 мм, за возвращение которого выступили 22,8% пользователей. Отмечается, что это одно из главных упущений производителей за последние пять-шесть лет. Аудиовыход позволяет слушать музыку при помощи проводных наушников, что исключает необходимость их зарядки, а также благодаря разъему можно подключить смартфон к внешним колонкам при помощи aux-шнура.

Также пользователи смартфонов отметили, что хотели бы видеть в телефонах инфракрасный порт для передачи данных и управления устройствами умного дома, и физическую клавиатуру.

Кроме того, 4% пользователей выбрали «Другое», оставив свои варианты в комментариях. В основном указывались фронтальные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев на задней панели смартфона, плоские экраны, FM-радио и MST — возможность имитировать магнитную полосу банковской карты.

Айсулу Омарова
Интересное
Ситуация в Украине: ожидается третий раунд переговоров, упрощен въезд в РФ
06.03.2022
Число заболевших COVID-19 за сутки продолжает снижаться в Казахстане
06.03.2022
Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России
06.03.2022
Летавшая из РФ в Казахстан авиакомпания приостановила международные полеты
06.03.2022
Казахстанский гимнаст завоевал «серебро» на Кубке мира в Катаре
06.03.2022
Главная Топ LIVE Все