Пользователи рассказали, каких функций не хватает современному смартфону

Пользователи портала Android Authority приняли участие в опросе, в котором рассказали, каких функций им не хватает в современных смартфонах.

Выяснилось, что самая популярная необходимая особенность — съемная батарея. За этот вариант ответа проголосовали 36,22 процента респондентов. По словам опрошенных, это позволило бы иметь несколько аккумуляторов и быстро менять их при необходимости.

На втором месте слот карт памяти microSD — 23% голосов. По мнению респондентов, эти карты избавляют от хранения данных на облачных сервисах и спасают информацию в случае поломки устройства.

Тройку замыкает аудиопорт 3,5 мм, за возвращение которого выступили 22,8% пользователей. Отмечается, что это одно из главных упущений производителей за последние пять-шесть лет. Аудиовыход позволяет слушать музыку при помощи проводных наушников, что исключает необходимость их зарядки, а также благодаря разъему можно подключить смартфон к внешним колонкам при помощи aux-шнура.

Также пользователи смартфонов отметили, что хотели бы видеть в телефонах инфракрасный порт для передачи данных и управления устройствами умного дома, и физическую клавиатуру.

Кроме того, 4% пользователей выбрали «Другое», оставив свои варианты в комментариях. В основном указывались фронтальные стереодинамики, сканер отпечатков пальцев на задней панели смартфона, плоские экраны, FM-радио и MST — возможность имитировать магнитную полосу банковской карты.