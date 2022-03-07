Лесные пожары в Австралии серьезно повредили озоновый слой

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org, говорится, что лесные пожары, которые полыхали в Австралии в 2019 и 2020 годах охватили площадь более 17 миллионов гектаров. Ученые обратили внимание на то, что после этого содержание диоксида азота в стратосфере существенно снизилось. Только за март 2020 года общая потеря озона составила 1%.

При этом за последнее десятилетие отказ от опасных озоноразрушающих газов позволил восстановить не более того же 1% озона в стратосфере. Бедствие буквально перечеркнуло все усилия человека по восстановлению озонового слоя планеты.

Снижение диоксида азота напрямую связано с количеством дыма, выброшенного при пожарах.

Также ученые считают, что в той же Австралии риск рака кожи у населения значительно увеличится.