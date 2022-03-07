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01:59 07.03.2022

TikTok прекращает работу в России

Прекращает работу в России Фото: pixabay
Социальная сеть TikTok приостановит распространение нового контента и ведение прямых эфиров на территории России, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте соцсети.

В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и [публикации] нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности. Текст заявления

В компании отметили, что служба обмена сообщениями затронута не будет. В TikTok добавили, что будут оценивать «меняющиеся обстоятельства» в России для принятия решения о возобновлении работы социальной сети в полном объеме.

28 февраля Роскомнадзор (РКН) направил в адрес платформы коротких видео TikTok требование исключить из рекомендаций для несовершеннолетних контент военной или политической направленности.

Константин Вноровский
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