Саудовская Аравия планирует запустить производство военных беспилотников

Беспилотник будет на 100% отечественного производства и поступит на вооружение наших ВС. Мы взаимодействуем с различными зарубежными компаниями, которые занимаются изготовлением БПЛА и которые нам помогают в разработке собственных аппаратов. Вместе с тем мы работаем над созданием одного из крупнейших в мире заводов по производству боеприпасов, - приводит сказал представитель SAMI.

Как пишет ТАСС, власти королевства планируют к 2030 году направлять более 50% всех военных расходов саудовским профильным компаниям.

Международная выставка оборонной промышленности проходит в столице Саудовской Аравии с 6 по 9 марта. В ней участвуют различные компании из 45 стран, включая Россию.