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06:41 07.03.2022

Саудовская Аравия планирует запустить производство военных беспилотников

военная техника Фото: скриншот видео
Исполнительный директор Саудовской военно-промышленной компании (SAMI) Валид Абу Халед на полях Международной выставки оборонной промышленности в Эр-Рияде заявил, что уже сотрудничает с зарубежными компаниями по данному вопросу, передает Zakon.kz.

Беспилотник будет на 100% отечественного производства и поступит на вооружение наших ВС. Мы взаимодействуем с различными зарубежными компаниями, которые занимаются изготовлением БПЛА и которые нам помогают в разработке собственных аппаратов. Вместе с тем мы работаем над созданием одного из крупнейших в мире заводов по производству боеприпасов, - приводит сказал представитель SAMI.

Как пишет ТАСС, власти королевства планируют к 2030 году направлять более 50% всех военных расходов саудовским профильным компаниям.

Международная выставка оборонной промышленности проходит в столице Саудовской Аравии с 6 по 9 марта. В ней участвуют различные компании из 45 стран, включая Россию.

Елена Беляева
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