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Казахстан планирует запустить прямой авиарейс в Саудовскую Аравию

открытие нового прямого рейса до Саудовской Аравии Фото: пресс-служба МИД РК
Казахстан и Саудовская Аравия договорились об открытии прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Эр-Рияд, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее решение было достигнуто в рамках визита заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу в Саудовскую Аравию для участия в 6-ом заседании Казахстанско-саудовской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Полеты между странами будут выполняться саудовской авиакомпанией FlyNas с весенне-летнего сезона 2024 года с частотой 7 рейсов в неделю.

В мае министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на заседании правительства рассказал о планах по открытию до конца года новых прямых авиарейсов из Казахстана в ряд стран мира.

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Елена Беляева
Нуртлеу Мурат МИД РК Казахстан Саудовская Аравия
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