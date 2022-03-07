09:25 07.03.2022
Шесть казахстанцев умерли от коронавируса за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 141 новый случай заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101+ и 1098 КВИ-), из них в стационарах – 1449, на амбулаторном уровне – 12 750.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 114,
в состоянии крайней степени тяжести – 42,
на аппарате ИВЛ – 28.
Фото: Минздрав РК