Шесть казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101+ и 1098 КВИ-), из них в стационарах – 1449, на амбулаторном уровне – 12 750.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 114,

в состоянии крайней степени тяжести – 42,

на аппарате ИВЛ – 28.