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09:25 07.03.2022

Шесть казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

ИВЛ Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 141 новый случай заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 7 марта лечение от КВИ продолжают получать 14 199 человек (13 101+ и 1098 КВИ-), из них в стационарах – 1449, на амбулаторном уровне – 12 750.

  • Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 114,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 42,

  • на аппарате ИВЛ – 28.

смертность

Фото: Минздрав РК

Елена Беляева
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