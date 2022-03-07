Президент поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный весенний праздник стал олицетворением красоты, добра и любви. Наша пословица «Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді» – имеет глубокое символическое значение, – приводит Акорда слова президента.

Глава государства отметил, что в Казахстане созданы все условия для самореализации женщин. Они находят свое призвание в образовании и здравоохранении, в культуре и спорте, на производстве и в правоохранительной сфере.

Наши женщины занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, добиваются успехов в бизнесе. Неуклонно возрастает их участие в общественной и политической жизни. Неоценима роль матери в воспитании подрастающего поколения. Этот благородный труд заслуживает искреннего уважения. В любом деле женщины проявляют профессионализм и ответственность, на любом поприще способствуют укреплению гармонии, мира и взаимопонимания. Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований.