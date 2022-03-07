Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:29 07.03.2022

Президент поздравил казахстанских женщин с 8 Марта

президент Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев обратился к женщинам с поздравлением в преддверии Международного женского дня, передает Zakon.kz.
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Этот прекрасный весенний праздник стал олицетворением красоты, добра и любви. Наша пословица «Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді» – имеет глубокое символическое значение, – приводит Акорда слова президента.

Глава государства отметил, что в Казахстане созданы все условия для самореализации женщин. Они находят свое призвание в образовании и здравоохранении, в культуре и спорте, на производстве и в правоохранительной сфере.

Наши женщины занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, добиваются успехов в бизнесе. Неуклонно возрастает их участие в общественной и политической жизни. Неоценима роль матери в воспитании подрастающего поколения. Этот благородный труд заслуживает искреннего уважения. В любом деле женщины проявляют профессионализм и ответственность, на любом поприще способствуют укреплению гармонии, мира и взаимопонимания.Касым-Жомарт Токаев

Президент также отметил, что Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований.

Уверен, созидательная энергия женщин нашей страны станет мощной движущей силой Нового Казахстана! Желаю каждой из вас, дорогие женщины, здоровья, счастья и благополучия!Касым-Жомарт Токаев
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Летавшая из РФ в Казахстан авиакомпания приостановила международные полеты
06.03.2022
Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей
06.03.2022
Две трассы закрыли в Павлодарской области из-за непогоды
06.03.2022
Смайыл Дуйсебай выиграл «золото» на чемпионате Азии по таеквондо
06.03.2022
Эксперт объяснил, зачем нужно регулярно перезагружать смартфон
06.03.2022
Главная Топ LIVE Все