09:14 07.03.2022
На Бали отменен карантин для туристов из 23 стран
Фото: pixabay
Власти Индонезии отменили карантин для прилетающих на остров Бали иностранцев из 23 стран, передает Zakon.kz.
Как сообщает rg.ru, также упрощен визовый режим.
Губернатор провинции Бали Ваян Костер заявил, что полностью привитые от COVID-19 туристы смогут рассчитывать и на получение визы непосредственно на границе.
Отмечается, что Индонезия одобрила 11 препаратов для иммунизации против коронавируса, в число которых входит и «Спутник V».