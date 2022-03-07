На Бали отменен карантин для туристов из 23 стран

Как сообщает rg.ru, также упрощен визовый режим.

Губернатор провинции Бали Ваян Костер заявил, что полностью привитые от COVID-19 туристы смогут рассчитывать и на получение визы непосредственно на границе.

Отмечается, что Индонезия одобрила 11 препаратов для иммунизации против коронавируса, в число которых входит и «Спутник V».