10:09 07.03.2022
Названы причины онемения пальцев рук
Фото: pixabay
Туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах, являются наиболее частой причиной онемения пальцев рук. Об этом сообщили неврологи, передает Zakon.kz.
Как отметил в беседе с ura.ru невролог Юрий Андрусов, причиной онемения пальцев рук «являются некие поражения нервов, которые проходят на руке».
Самая частая причина такого онемения – так называемые туннельные синдромы. Это состояние, при котором тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах.Юрий Андрусов
По словам доктора, чаще всего пережимается нерв в области запястья.
Самый частый из них – запястный туннельный синдром. Еще он называется карпальный туннельный синдром. Состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть.Юрий Андрусов
Как отметил специалист, «это наиболее частое состояние, приводящее к онемению среднего, указательного и немного безымянного пальца».
Второй причиной может быть сдавление локтевого нерва в области локтевого сустава.Юрий Андрусов
В свою очередь врач-невролог Павел Хорошев отметил, что причиной онемения пальцев может быть алкоголь или питание.
Если в питании витаминов группы B мало или если человек пьет слишком уж усердно, тогда мембрана восстанавливаться не будет. Импульс будет проходить плохо, тогда и будет возникать то ощущение онемения.Павел Хорошев
Оно, как отметил специалист, «может по-разному проявляться. У кого-то будет онемение, у кого-то онемение со жжением, покалыванием».
Будет то, что называется парестезией, то есть нарушение ощущения, восприятия.Павел Хорошев
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