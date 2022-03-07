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10:09 07.03.2022

Названы причины онемения пальцев рук

руки, пальцы, онемение, неврологи Фото: pixabay
Туннельные синдромы, когда один из нервов начинает пережиматься в самых уязвимых местах, являются наиболее частой причиной онемения пальцев рук. Об этом сообщили неврологи, передает Zakon.kz.

Как отметил в беседе с ura.ru невролог Юрий Андрусов, причиной онемения пальцев рук «являются некие поражения нервов, которые проходят на руке».

Самая частая причина такого онемения – так называемые туннельные синдромы. Это состояние, при котором тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах.Юрий Андрусов

По словам доктора, чаще всего пережимается нерв в области запястья.

Самый частый из них – запястный туннельный синдром. Еще он называется карпальный туннельный синдром. Состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть.Юрий Андрусов

Как отметил специалист, «это наиболее частое состояние, приводящее к онемению среднего, указательного и немного безымянного пальца».

Второй причиной может быть сдавление локтевого нерва в области локтевого сустава.Юрий Андрусов

В свою очередь врач-невролог Павел Хорошев отметил, что причиной онемения пальцев может быть алкоголь или питание.

Если в питании витаминов группы B мало или если человек пьет слишком уж усердно, тогда мембрана восстанавливаться не будет. Импульс будет проходить плохо, тогда и будет возникать то ощущение онемения.Павел Хорошев

Оно, как отметил специалист, «может по-разному проявляться. У кого-то будет онемение, у кого-то онемение со жжением, покалыванием».

Будет то, что называется парестезией, то есть нарушение ощущения, восприятия.Павел Хорошев

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решений посоветуйтесь со специалистом.

Динара Халдарова
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