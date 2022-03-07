Названы причины онемения пальцев рук

Как отметил в беседе с ura.ru невролог Юрий Андрусов, причиной онемения пальцев рук «являются некие поражения нервов, которые проходят на руке».

Самая частая причина такого онемения – так называемые туннельные синдромы. Это состояние, при котором тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах. Юрий Андрусов

По словам доктора, чаще всего пережимается нерв в области запястья.

Самый частый из них – запястный туннельный синдром. Еще он называется карпальный туннельный синдром. Состояние, которое возникает при давлении срединного нерва в области запястья, где сгибается кисть. Юрий Андрусов

Как отметил специалист, «это наиболее частое состояние, приводящее к онемению среднего, указательного и немного безымянного пальца».

Второй причиной может быть сдавление локтевого нерва в области локтевого сустава. Юрий Андрусов

В свою очередь врач-невролог Павел Хорошев отметил, что причиной онемения пальцев может быть алкоголь или питание.

Если в питании витаминов группы B мало или если человек пьет слишком уж усердно, тогда мембрана восстанавливаться не будет. Импульс будет проходить плохо, тогда и будет возникать то ощущение онемения. Павел Хорошев

Оно, как отметил специалист, «может по-разному проявляться. У кого-то будет онемение, у кого-то онемение со жжением, покалыванием».

Будет то, что называется парестезией, то есть нарушение ощущения, восприятия. Павел Хорошев