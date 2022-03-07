В Актобе и Усть-Каменогорске изъяты наркотики на сумму более 114 млн тенге

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 23 февраля из незаконного оборота изъято более 1,7 кг психотропных веществ «мефедрон» и «α-PVP».

25 февраля были задержаны еще двое участников наркогруппировки, у которых при обыске изъято более 2,8 кг синтетических наркотиков.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Кроме того, 2 марта в Восточно-Казахстанской области задержан гражданин, подозреваемый в транспортировке наркотиков из Алматы в Усть-Каменогорск. У него изъято 1,2 кг психотропных веществ.

Предварительная стоимость конфиската на черном рынке оценивается в сумму более 114 млн тенге.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным фактам начаты расследования по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Следственными судами Актобе и Усть-Каменогорска в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.