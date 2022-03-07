Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:46 07.03.2022

В Актобе и Усть-Каменогорске изъяты наркотики на сумму более 114 млн тенге

изъятие наркотиков Фото: Пресс-служба КНБ РК
Сотрудниками Департамента КНБ задержаны двое граждан РК, подозреваемых в сбыте психотропных веществ через интернет-ресурсы, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 23 февраля из незаконного оборота изъято более 1,7 кг психотропных веществ «мефедрон» и «α-PVP».

25 февраля были задержаны еще двое участников наркогруппировки, у которых при обыске изъято более 2,8 кг синтетических наркотиков.

изъятие

Фото: пресс-служба КНБ РК

Кроме того, 2 марта в Восточно-Казахстанской области задержан гражданин, подозреваемый в транспортировке наркотиков из Алматы в Усть-Каменогорск. У него изъято 1,2 кг психотропных веществ.

Предварительная стоимость конфиската на черном рынке оценивается в сумму более 114 млн тенге.

изъятие

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным фактам начаты расследования по ч. 3 ст. 297 УК РК.

Следственными судами Актобе и Усть-Каменогорска в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Елена Беляева
КНБ Актобе Алматы Усть-Каменогорск
Токаев поручил акимам Нур-Султана и Алматы прислушаться к просьбам жителей
06.03.2022
Эксперт объяснил, зачем нужно регулярно перезагружать смартфон
06.03.2022
Смайыл Дуйсебай выиграл «золото» на чемпионате Азии по таеквондо
06.03.2022
Сегодня побеждает она: Parimatch разыгрывает iPhone 13 Pro за день без ставок
06.03.2022
Что подарить на 8 Марта: делаем, как звезды кино и эстрады
06.03.2022
Главная Топ LIVE Все