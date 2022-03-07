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12:55 07.03.2022

20-градусная жара ожидается на западе и юге Казахстана 8-10 марта

рк, 8-10 марта, прогноз, погода, казгидромет Фото: pixabay
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 8-10 марта, согласно которому на севере республики ожидаются 25-градусные морозы, на юге – 20-градусная жара, передает Zakon.kz.
В предстоящие дни на северную половину территории Казахстана будет влиять очередной антициклон, который сохранит погоду преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха. В ночные часы столбики термометров в этих регионах опустятся до -15...-25°C.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, западным и южным областям страны с погодой повезет больше.

Выход южного циклона принесет повышение температуры воздуха в дневные часы до +10...+20°C.РГП «Казгидромет»
Динара Халдарова
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