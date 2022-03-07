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13:32 07.03.2022

Карагандинская «Сарыарка» стала серебряным призером Континентального кубка

хоккейный клуб Фото: olympic.kz
В заключительном матче в рамках финального раунда Континентального кубка «Сарыарка» одержала победу над датским «Ольборг Пайрэтс» и выиграла серебряные медали турнира, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, матч «Ольборг Пайрэтс» (Ольборг) – «Сарыарка (Караганда) закончился со счетом 1:4 в пользу казахстанской команды (0:1, 0:2, 1:1).

0:1 – Барбашев (Рахманов) – 03:300:2 – Грымзин – 30:030:3 – Яковлев (Грымзин) – 34:531:3 – Эдмондсон (Скиннарс, Ромиг) – 44:391:4 – Аноховский (Рахманов) – 59:43 ПВ.

Вратари: Соренсен – Селивёрстов.

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Елена Беляева
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