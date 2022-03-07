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Законодательство РК
14:04 07.03.2022

Токаев поручил наградить дипломатов, организовавших эвакуацию казахстанцев из Украины

украина, казахстанцы, эвакуация, токаев, поручение Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Президент РК Касым-Жомарт Токаев внимательно контролирует работу МИД и других ведомств по эвакуации казахстанских граждан из Украины. Об этом заявил его пресс-секретарь Берик Уали, передает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook Берик Уали сообщил, что «глава государства оценивает принятые меры как, в целом, успешные».

С начала военных действий 553 нашим соотечественникам оказана помощь, из них 432 – вернулись на родину. Многие из них выражают благодарность президенту за их спасение.Берик Уали

Пресс-секретарь президента отметил, что «деятельность дипломатического ведомства по эвакуации наших граждан из Украины продолжается».

7 марта президент дал поручение министру иностранных дел Мухтару Тлеуберди и послу Казахстана в Украине Дархану Калетаеву представить к государственным наградам дипломатов, почетных консулов в Украине, сотрудников других ведомств, принявших участие в эвакуации казахстанских граждан из этой страны.Берик Уали

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