Эвакуация из Украины: сколько казахстанцев прилетело в Нур-Султан третьим бортом

Как сообщили в столичной воздушной гавани, борт с казахстанцами приземлился в 02:54 по времени Нур-Султана.

Новость по теме Третий репатриационный рейс с казахстанцами вылетел из Украины

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

Третий борт, направленный за гражданами Казахстана, вылетел из Катовице в 21:55 по времени Нур-Султана. В аэропорт столицы приземлился в 02:54. Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

В столичном аэропорту уточнили, что на родину вернулся 131 пассажир, из них 20 – дети.