11:23 04.03.2022
Эвакуация из Украины: сколько казахстанцев прилетело в Нур-Султан третьим бортом
Фото: Пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Ночью в столичном аэропорту приземлился третий борт с казахстанцами, эвакуированными из Украины, передает Zakon.kz.
Как сообщили в столичной воздушной гавани, борт с казахстанцами приземлился в 02:54 по времени Нур-Султана.
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Третий борт, направленный за гражданами Казахстана, вылетел из Катовице в 21:55 по времени Нур-Султана. В аэропорт столицы приземлился в 02:54.Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
В столичном аэропорту уточнили, что на родину вернулся 131 пассажир, из них 20 – дети.