Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:23 04.03.2022

Эвакуация из Украины: сколько казахстанцев прилетело в Нур-Султан третьим бортом

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество Фото: Пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова
Ночью в столичном аэропорту приземлился третий борт с казахстанцами, эвакуированными из Украины, передает Zakon.kz.

Как сообщили в столичной воздушной гавани, борт с казахстанцами приземлился в 02:54 по времени Нур-Султана.

Новость по теме

Третий репатриационный рейс с казахстанцами вылетел из Украины

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

Третий борт, направленный за гражданами Казахстана, вылетел из Катовице в 21:55 по времени Нур-Султана. В аэропорт столицы приземлился в 02:54.Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

нур-султан, казахстанцы, украина, эвакуация, количество

Фото: пресс-служба аэропорта Нур-Султана/Аида Елемесова

В столичном аэропорту уточнили, что на родину вернулся 131 пассажир, из них 20 – дети.

Динара Халдарова
Ситуация в Украине Нур-Султан Украина
Ситуация в Украине: Россия предостерегает наемников, Украина начинает мобилизацию
03.03.2022
В Минобороны прокомментировали передвижение военной техники по Казахстану
03.03.2022
Помощник президента РФ: Москва и Киев обсудили все три блока вопросов
04.03.2022
В обменниках доллары продают по 505 тенге
03.03.2022
Разработаны поправки в законодательство по вопросам службы в резерве
03.03.2022
Главная Топ LIVE Все