Исторический максимум превысила цена на газ в Европе

Как сообщает lenta.ru, 4 марта цена достигла отметки свыше 2400 долларов за тысячу кубометров.

К концу февраля страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в подземные газовые хранилища (ПХГ) летом. Цена на газ выросла на фоне опасений насчет поставок из России, вызванных текущей геополитической ситуацией.