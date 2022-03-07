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14:38 07.03.2022

Исторический максимум превысила цена на газ в Европе

деньги Фото: Zakon.kz
Согласно данным торгов, стоимость газа впервые в истории превысила 3 тыс. за тысячу кубометров, передает Zakon.kz.

Как сообщает lenta.ru, 4 марта цена достигла отметки свыше 2400 долларов за тысячу кубометров.

К концу февраля страны региона уже израсходовали все объемы, которые были закачаны в подземные газовые хранилища (ПХГ) летом. Цена на газ выросла на фоне опасений насчет поставок из России, вызванных текущей геополитической ситуацией.

Елена Беляева
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