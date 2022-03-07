Отказ от полноценного завтрака ведет к проблемам со здоровьем – врач

В интервью «Доктору Питеру» токсиколог отметил, что часто люди ограничиваются по утрам чашкой кофе и бегут на работу, перекусив бутербродом с колбасой или хлопьями.

Большой процент пациентов, у кого обнаружена желчнокаменная болезнь, на протяжении пяти-восьми-десяти лет не завтракали, – отметил Кутушов.

Врач уточнил, что утром система пищеварения работает максимально эффективно, если в этот период поесть, чтобы запустить все важные процессы в организме. При этом врач уточнил, что после пяти-шести вечера еда плохо переваривается.

Среди нежелательных вариантов завтрака – каша, которая варится около пяти-десяти минут (злак уже был переработан, пропарен и, по сути, превратился в быстрый углевод), всевозможные хлопья, гранола и булочки, бутерброд с белым хлебом и колбасой, а также кофе на голодный желудок.

Прием пищи должен состоять не только из углеводов (как главного источника энергии), но и из жиров, белков и клетчатки, подчеркнул специалист.