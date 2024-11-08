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Пропуск завтрака угрожает здоровью, предупредила врач-диетолог

Пропуск завтрака угрожает здоровью, предупредила врач-диетолог, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 01:53 Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева заявила, что пропуск завтрака может нанести вред здоровью, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она рассказала, что люди, которые не завтракают, часто склонны к перееданию в вечернее время из-за недостаточного питания в течение дня, что ведет к усиленному чувству голода к ночи.

Михалева подчеркнула, что отказ от завтрака может привести к дефициту необходимых организму питательных веществ, что со временем увеличивает риск набора лишнего веса, развития диабета второго типа и ожирения. Врач рекомендовала тем, кто испытывает тягу к обильным ужинам, изменить режим питания, включая сытные и питательные продукты в утренний рацион, а вечерние приемы пищи сделать легче.

Тем, кто не склонен к вечернему перееданию, врач предложила сместить завтрак ближе к полудню, но предупредила, что в таком случае рацион будет ограничен двумя приемами пищи — поздним завтраком и ранним ужином. Такой режим, по словам Михалевой, не подходит тем, кто часто испытывает сильный голод. В этом случае она рекомендовала придерживаться трехразового питания, включая полноценный завтрак.

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